34 gündür kayıptı, cesedi otomobilinin bagajında bulundu

Olay Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan Sinan Sönmez’e ait olduğunu belirledi.

Ekipler, otomobilin de Sönmez’e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti. Sönmez’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. (DHA)