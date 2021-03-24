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36 milyon dolarlık Çin vurgunu ilk değilmiş! Belçika’yı da dolandırmışlar

İstanbul’dan Çin’e uzanan 36 milyon dolarlık bakır dolandırıcılığında yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3‘ünün yöneticisi olduğu farklı isimdeki firmanın, 7 yıl önce de Belçikalı bir şirketi benzer yöntemle dolandırdığı ve o olayla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 11:25, 24/03/2021
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36 milyon dolarlık Çin vurgunu ilk değilmiş! Belçika’yı da dolandırmışlar

İsviçreli bir maden şirketinin Tekirdağ'da bir firma ile yaptığı ham bakır anlaşması 36 milyon dolarlık bir dolandırıcılıkla sonlanmıştı. İstanbul Ambarlı’dan Çin'e giden konteynerlerde bakır yerine taş çıkmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri o dolandırıcılıkla ilgili operasyon düzenlemiş ve 15 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 11'i hakkında ev hapsi verilmiş, savcılık ve firma avukatlarının itirazı sonrasında tutuklama kararı gelmişti.

6.5 MİLYON DOLAR

O operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin sahibi olduğu, ikisinin de yönetici olarak görev yaptığı bir firmanın 2014 yılında da benzer bir dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürüldü. O olayla ilgili Bakırköy Adliyesi'ndeki davanın devam ettiği ve dolandırıcılığın boyutunun 6.5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

45 KONTEYNER KUM, TALAŞ, ALÜMİNYUM

İddiaya göre, 7 yıl önce Belçikalı bir firma ile anlaşma yapan şirket yöneticileri, bakır yerine konteynerlere kum, talaş, bakır rengine boyanmış alüminyum parçaları ve farklı maddeler yükletti. Belçika limanında açılan konteynerlerden birinin içinden çıkanlar üzerine 44 konteyner daha açıldı. Diğer konteynerlerde de benzer değersiz malzemeler çıkınca, firma avukatının şikayeti üzerine dolandırıcılıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

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