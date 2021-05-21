38 ilde dev FETÖ operasyonu! 211 gözaltı kararı

Ankara ‘da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ihraç edilmiş 17 emniyet müdürü; Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edilmiş iki yüzbaşı, beş üsteğmen, 43 astsubay; Adalet Bakanlığı teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak, örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 mahrem imam hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 24 ilde 67 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 46’sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Çanakkale merkezli 14 ilde FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 84 kişi gözaltına alındı. Yüklü miktarda döviz, silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi. Covid- 19 olan bazı örgüt üyelerinin, bilinçli olarak halkın arasına karışıp, virüsü yayma eğiliminde oldukları belirtildi. (DHA-İHA)



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