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4 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Pendik’te dört çocuk annesi Arzu İlhan Koca, ikinci eşi olan Göksal Koca tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Aralarında sürekli tartışma yaşanan ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve zorla girip çocuklarının yanında eşini öldüren Göksal Koca gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:41, 11/04/2021
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4 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Dört çocuk annesi Arzu İlhan Koca, üç çocuğunun babası olan ilk eşinden boşandıktan sonra evlendiği Göksal Koca’yla tartışmaya başladı. Daha önce de aralarında tartışmalar yaşanması sebebiyle Arzu İlhan Koca, Göksal Koca hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

İddiaya göre geçen perşembe akşamı Göksal Koca uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girdi ve eşi ile tartışmaya başladı. Göksal Koca bıçakla eşini çocuklarının yanında bıçakladı. Dokuz yerinden bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Koca, olay yerinden kaçtı, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine çağrılan ekipler hemen olay yerine geldi. Arzu İlhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan Göksal Koca ise bir süre sonra polise teslim oldu. (İHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:13:35,