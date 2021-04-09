4 gündür haber alınamıyordu, bıçaklanmış cesedi bulundu

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesindeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan Ertan Ürünün kapısını çaldı. Açan olmayınca komşulardan Mecit Koncuk, durumu Ürünün ağabeyi Ata Ürüne bildirdi. Eve gelen ağabey Ürün de kapıyı çaldı ancak yine açılmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak, içeri giren polis ekipleri, Ertan Ürünü koridorda yüzü havluyla kapatılmış olarak hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ürünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Ürünün karın bölgesinde 4 bıçak yarası olduğu da saptandı.

Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Ertan Ürünün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ürünün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Aileye haber veren komşu Mecit Koncuk, Ağabeyleri ulaşamıyormuş. Ben de kapısını çaldım, açmadı daha sonra ağabeyi geldi, yine kapıyı açmadı. Polise haber verdik diye konuştu. (DHA)