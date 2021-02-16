4 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Tekirdağ, Kastamonu illerinde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bahçelievler, Güngören, Ümraniye, Bağcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde daha önceden belirlenen 55 adrese yapılan baskınlarda polis ekipleri didik didik arama yaptı.



Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Yonca1 Sokak’ta bulunan bir ev oldu.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalama kararı verilen 52 şüpheli gözaltına alınırken operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor. (İHA)