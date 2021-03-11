4. kattan düşüp hayatını kaybetmişti… Eşi tutuklandı

İddiaya göre, Sevcan Demirin, eşinden korunmak için kendisini odaya kilitlediği, şüpheli Kenan Danışın ise kapıları kırarak zorla açtığı öne sürüldü. Sevcan Demirin babasının, polise verdiği ifadesinde; Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı. Sonrasında senin bu kızını geberteceğim dedi.

Telefon kapandı. dediği ortaya çıktı. Ayrıca, polis ekipleri evde Sevcan Demirin yazdığını belirlediği bir mektup buldu. Sevcan Demirin Oğlum beni affet, seni haketmedim. yazan mektubu 12 yaşındaki oğluna bıraktığı anlaşıldı. Şüpheli Kenan DanıŞ ise emniyetteki ifadesinde, Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Süleymaniye Mahallesi 831 Sokakta bulunan bir binanın dördüncü oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışmaya başladı. Komşular, seslerden rahatsız oldukları için polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demirin şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı.

Yaklaşık bir saat sonrasında Sevcan Demir, dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın baş şüphelisi Kenan Danış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tüm suçlamaları reddeden Danış, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü. (DHA)