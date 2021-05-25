4 saatte 70 bin liralık vurgun

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte araçla Kadıköy’de bir tekel bayisinin bulunduğu sokağa giriş yapan şüpheli şahıslar bayinin camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık 4 saat içerde kalan ve toplamda 70 bin lira değerindeki sigara ve alkollü içeceği çalan şüpheliler geldikleri araçla hızla olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan arkasından delil bırakmak istemeyen şüpheli şahıslar dükkana ait güvenlik kamerasını da yerinden sökerek beraberlerinde götürdü.

“DÜKKANI RESMEN BOŞALTMIŞLAR”

Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Rıza Gökçe, “Dükkanın yan tarafından bulunan camı kırarak içeri girmişler. Şu pandemi döneminde yaklaşık 70 bin liralık zarara uğrattılar. 4 saat boyunca dükkan içerisinde kalmışlar. Giderken kamera kayıtlarını geride bırakmamak içinde güvenlik kamerasını da söküp götürmüşler. 4 saat içerisinde dükkanı resmen boşaltmışlar. Mağdur olduk. Umarın kısa sürede yakalanırlar” diye konuştu. (İHA)