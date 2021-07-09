4. Yargı paketi yasalaştı, sosyal medya ayağa kalktı

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek. Bu durum için bazı hukukçular çocukların daha da mağdur olacağı ve savunmasız kalacakları görüşünü savunuyor.

“13. MADDEYİ DEĞİŞTİRİN İSTİSMARCILARA GÖZDAĞI VERİN”

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasanın ardından tepkisini dile getirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslenen Özkan, “Bakanım istismardan 10 yıl ceza Alan Uşaki Tarikatı da TBMM'yi tebrik etmiş. 13. maddede çocuklar açısından bir açıklamayı bu Yüce Millet sizden bekliyor. İstismarcılara gözdağı verirseniz çok iyi olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kısımı değiştirirse gereken yanıt verilmiş olur” dedi.

“FAİLLERİ KORUYAN YENİ YASALAR İSTEMİYORUZ”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise TBMM'de kabul edilen 4. Yargı Paketi’ne yönelik şu açıklamalarda bulundu:

“Delillerin karartılması, kadın ve çocukların şiddet tehdidi altında yaşaması, şikayetçi olmanın ve etkin soruşturmanın zorlaşmasına neden olacak. Boşanmış eşe karşı işlenen suçların cezayı artırıcı neden sayılması ise suçları yine sadece “aile birliğine” indirgiyor. Bu anlamda daha kapsayıcı ve ilerici kanun 6284'tür. Failleri koruyan yeni yasalar istemiyoruz: 6284'ü ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız!

‘SAPIK MADDE 13’ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ OLDU

Öte yandan yasanın kabul edilmesiyle ‘Sapık madde 13' etiketi sosyal medyada gündem oldu.

“ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARDAN TUTUKLAMA YAPILMASI İMKANSIZ HALE GELECEK”

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Türkiye Yapılanma Sorumlusu ve İstanbul Hukuk Koordinatörü Avukat Bilge Kaan Özkan daha önceden 13. madde ile ilgili SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede, “Gündeme getirilen bu olası kanun değişikliği ile çocuklara yönelik cinsel suçlardan herhangi bir tutuklama yapılması neredeyse imkansız hale gelecek.

Tutuklamada görüntü, ses kaydı ve sair somut delil kriteri aramak, doğru orantılı olarak mahkumiyet açısından da somut delil olmadığı takdirde mahkumiyet verilmemesi sonucunu doğuracak haliyle bu düzenleme Türk Ceza Kanunu'nu da bir nevi kadükleştirip etkisiz kılacak. Yargıtay'ın cinsel suçlarda çocuğun beyanının hangi surette ve nasıl alınacağını, hangi kurallara riayet edilerek alınacağını, hangi yöntemlerle ne şekilde çürütüleceğini yahut destekleyeceğini anlatan yüzlerce kararı var. Somut delil şartının getirilmesi tüm bu Yargıtay kararlarının da göz ardı edilmesi anlamına gelir ki bu son derece isabetsiz bir karar olur” demişti.

SAPIK ŞEYH YARGI PAKETİNE SIĞINARAK TAHLİYE İSTEMİŞTİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Uşşaki tarikati şeyhi Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmış, “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise beraat etmişti.

Sanık Eyüp Fatih Şağban karar duruşmasıdaki savunmasında, TBMM'ye sunulan ve günlerdir tartışılan 4. Yargı Paketi'ne sığınarak tahliyesini istemişti. Şağban, “Mecliste bulunan yasa teklifinde artık somut delillere dayanmak suretiyle tutuklama mümkün olacaktır. Bu nedenle de ben tahliyemi talep ediyorum” demişti.

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