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4 yaşındaki Emir, kalp krizinden öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, aniden fenalaşan 4 yaşındaki Emir Seyit Ata, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doğuştan kalp hastası olan küçük Emir Seyit'in, yapılan ilk inceleme sonucunda kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Güncellenme: 23:09, 17/01/2021
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4 yaşındaki Emir, kalp krizinden öldü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde oturan Ercan- Gülistan Ata çifti, 4 yaşındaki oğulları Emir Seyit ile birlikte hafta sonu tatilini geçirmek için Denizli’nin Çameli ilçesine geldi.

Emir Seyit, Kolak Mahallesi’ndeki dedesinin evinde aniden rahatsızlanınca baba Ercan Ata, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, küçük Emir Seyit’i Çameli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Emir Seyit, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doğuştan kalp yetmezliği hastası olduğu öğrenilen Emir Seyit Ata’nın, yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Emir Seyit’in cenazesinin, yarın Kolak Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Küçük Emir Seyit’in hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. DHA

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