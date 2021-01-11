40 bin kişi mezun oldu sadece 277’si atandı

Birbiri ardına açılan üniversitelerden her yıl onbinlerce kişi mezun oluyor. Ancak çoğu işsiz kalıyor. Bunun son örneği 2006'dan bu yana 109 üniversitede ayrı bir bölüm olarak yer alan Yaşlı Bakım Teknikerliği bölümünden mezun olanlarda yaşandı. Bugüne kadar bu bölümden 40 bin kişi mezun oldu. Ancak 14 yılda sadece 277'sinin ataması yapıldı. Diğerleri, mezun olduklarıyla kaldı. Yaşlı Bakım Teknikerleri Platformu Sağlık Bakanlığı'na ilettikleri raporlarında taleplerini dile getirdiler. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de konuyu Meclis gündemine taşımıştı. Sağlık bakım teknikerlerinin talepleri şöyle:

4 TALEPLERİ BULUNUYOR

– Yaşlı bakım teknikerlerine eğitim içeriğine uygun yetki verilmeli, sağlık meslek mensubu sayılmalılardır.

– Çalışma alanları genişletilip yoğun bakım, palyatif bakım, geriatri servisine de yaşlı bakım teknikeri istihdam edilmelidir.

– Evde sağlık bakımında yaşlı bakım teknikerlerinin istihdamına devam edilmelidir.

– YÖK'ün vermiş olduğu sağlık teknikeri ünvanı ve ders içerikleri gözönüne alınmalıdır.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde “Pandemi sürecinde Yaşlı Bakım Teknikeri ataması neden yapılmıyor. Bu bölümden mezunlar neden sağlık mensubu sayılmıyor” demişti.