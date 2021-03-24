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400 milyonluk banka vurgununun Türkiye ayağına operasyon

İstanbul’da, körfez ülkelerindeki bir bankanın sistemine girerek 400 milyon liralık vurgun yapan uluslararası bir suç örgütünün Türkiye ayağındaki şüphelilere operasyon düzenlendi. Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
Güncellenme: 12:37, 24/03/2021
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400 milyonluk banka vurgununun Türkiye ayağına operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, milyonluk vurgun yapan uluslararası bir suç şebekesinin Türkiye'de de elemanları olduğunu tespit etti. İddiaya göre, uluslararası dolandırıcılık şebekesi üyelerince Kuveyt merkezli bir körfez bankasının bilişim sistemlerine girilerek 25 milyon euro ve 17 milyon dolarlık para transferi yaptı. Şüphelilerin kendi adamlarına transfer edilen paraların izi sürülünce, şebeke üyelerinin Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde oldukları anlaşıldı.

519 BİN EURO

Siber polisi Türkiye’deki bir kurumsal firmaya 519 bin 140 euro para transferinin tespiti üzerine harekete geçti. Bu parayla burada gayrimenkul alınmak istendiği ancak İstanbul'daki bankanın transfer emrini vermeyerek hileli para transferleri yapıldığını ihbar ettiği öğrenildi.

BEŞ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber polisi uluslararası suç şebekesinin 10 üyesinin Türkiye’de bulunduğunu belirledi. Ancak araştırmalarda şüphelilerden 3'ünün yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. İki şüphelinin ise aramalarının sürdüğü öğrenildi.

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