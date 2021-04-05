Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

42 bin lira kazandığını zanneden genç kız hayatının şokunu yaşadı

Samsun'da dolandırıcılar, sosyal medyada bir genç kızı bahisten 42 bin 721 lira para kazandığını söyleyerek dolandırdı.

Güncellenme: 21:09, 05/04/2021
HaberlerGündem
42 bin lira kazandığını zanneden genç kız hayatının şokunu yaşadı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu H.K. (22) adlı genç kız, Instagram üzerinden bahisle ilgili gördüğü paylaşım üzerine kendisini Melih H. olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü.

H.K.’ye 500 lira göndermesi halinde kupon yapıp bahisten çok para kazanacağını söyleyen dolandırıcı, genç kızı kandırmayı başardı.

KESİNTİ BEDELİ İSTEDİ

500 lira para gönderen H.K.’ye 42 bin 721 lira para kazandığını söyleyen dolandırıcı, genç kızın bu parayı alabilmesi için 3 bin 250 lira kesiti bedeli göndermesini istedi.

Parayı almak için 3 bin 250 lira gönderen H.K.’den bu kez 7 bin 240 lira para isteyen dolandırıcının kendisini kandırdığını anlayan genç kız polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir81 yaşındaki mimarı dolandırırken suç üstü yakalandılar81 yaşındaki mimarı dolandırırken suç üstü yakalandılarİlginizi ÇekebilirTelefon dolandırıcıları ava giderken avlandıTelefon dolandırıcıları ava giderken avlandı
aydın Balıkesir dolandırıcılık Haber hamile Instagram para Polis Samsun Türkmenistan