42 derecede ilk müdahale vatandaştan

Muğla'nın Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi'ndeki Turgutreis Caddesi'nde kullandığı 35 KBV 26 plakalı motosikleti ile seyreden 32 yaşındaki müzisyen Fatih Çetin birden motosikletten düştü. Caddenin ortasında kalkamayan Çetin'e ilk yardımı vatandaşlar yaptı.

MASA ÖRTÜSÜNDEN GÖLGELİK YAPTILAR

Çetin için ambulans çağıran vatandaşlar öğle saatlerinde 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle Çetin'i korumak için masa örtüsünden gölgelik yapıp beklemeye çalışırken bazı vatandaşlarda Çetin'in yüzünü su ile yıkadı. Asfaltın ortasında dakikalarca ambulans bekleyen Çetin gelen ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BÖLGEDEKİ AŞIRI SICAK HAVA VAR

Emre Keskin “Şahıs seyir halindeyken birden düştü, herhangi bir araba çarpmadı, aşırı sıcaklardan olabilir sonra asfaltın üzerinde hareket edemeyince ambulans gelene kadar yardım ettik, masa örtüsünden gölgelik yaptık, inşallah bir şey olmaz, çünkü bölgede çok aşırı bir sıcak var” dedi.