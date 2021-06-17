5 araç birbirine girdi 2 sürücü firar etti

Mersin merkez Mezitli ilçesi 2'nci Çevre Yolu üzerinde meydana gelen ve ikisi park halindeki 5 aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı. 5 araçta önemli hasar meydana gelirken kazaya yol açtığı saptanan 2 araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazaya neden olduğu öne sürülen bir araçta bira şişeleri bulunurken, o anda sürücünün babası tarafından arandığı saptandı. Kazanın da cep alkollü halde cep telefonu ile konuşmadan kaynaklanması üzerinde duruluyor. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde merkez Mezitli ilçesi 2'nci Çevre Yolu Mezitli Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sürücü Oya Tanrıöver yönetimindeki 33 EHK 99 plakalı aracı ile şehir merkezine sol şeritten seyrederken, görgü tanıklarının da beyanlarına göre orta şeritten aynı istikamete seyir halinde olan aşırı süratli olduğu öne sürülen ve aniden sol şeridine geçmek isteyen firari sürücü idaresindeki 06 BB 0778 plakalı araç çarptı. Çarpmamın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araç bu kez yol kenarında park halinde olan 3 ayrı araca da çarparak önemli derecede hasara yol açtı. Yaşanan kazada savrulan araçlar aydınlatma ve direği ile telefon şebekesi kutusuna da çarparak önemli derecede hasara neden oldu.

KAZAYA CEP TELEFONU MU NEDEN OLDU?

Bu arada kazaya şerit değiştirerek neden olduğu öne sürülen 06 BB 0778 plakalı aracın firari sürücüsünün o anda babası tarafından arandığı saptandı. Kaza sırasında aranan ve ‘Baba” olarak ekranda görülen telefon ile bira şişeleri de aracın içinde bulunması dikkat çekti. Bulunan cep telefonundaki arama kaydının sürücünün cep telefonu ile konuşurken kazaya yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kazayı büyük şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan Oya Tanrıöver'in, alkol durumunun sıfır olduğu ve kaza yerinden kaçan iki sürücünün arandığı öğrenildi.