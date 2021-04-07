5 bin Boğaziçi mezunu imzalı dilekçeyle rektör Melih Bulu’yu istifaya çağırdı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, AKP’li rektör Melih Bulu’nun atanmasına yönelik protesto nöbetinin 68’ncisini gerçekleştirdi. Bir kez daha Güney Kampüs’teki rektörlük binasına sırtını dönen öğretim üyeleri rektör Bulu’yu istifaya çağırdı.

Bugünkü eylemde Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının imzasını taşıyan, rektörü istifaya çağıran dilekçe okundu. Yaklaşık 5 bin imzanın yer aldığı metrelerce uzunluktaki dilekçe kampüs çimlerine serildi.

“KAMUNUN YÜKSEK YARARI İÇİN İSTİFA ETMELİ”

Boğaziçi mezunlarının imza verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’deki tüm üniversitelerin, özerk, demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşturulması gereğini benimsiyor ve savunuyoruz.

Rektör seçim yöntemlerinden başlayarak ilgili kanunların yeniden düzenlenmesini tüm yasama organlarından talep ediyoruz.

Rektör atamasına karşı çıkmak için anayasal itiraz haklarını kullanan öğrencilerin, akademisyenlerin ve mezunların engellenmesini, terörle ilişkilendirilmesini kesinlikle reddediyor, bu tutumun sona erdirilmesini talep ediyoruz.

4 Ocak’ta üniversitemizin kapısına takılan kelepçenin Türkiye’nin geleceğine verilen bir pranga olduğunu tüm ilgili kurumlara hatırlatmayı bir vatandaşlık borcu biliyor, emniyet güçlerinin kampüsü ve çevresini terk etmesini istiyoruz.

Kamunun yüksek yararı ve üniversite kurumunun işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için katılımcı ve demokratik bir seçimin önünü açmak üzere Prof. Dr. Melih Bulu’nun bir an önce görevinden istifa etmesini talep ediyoruz. ”

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