5 katlı apartmana mutasyon karantinası! İstanbul detayı…

Türkiye'nin birçok ilinde görülmeye başlanan mutasyonlu corona virüsü Sinop'a da geldi. Sinop'ta ikinci mutasyonlu corona virüsü vakası Boyabat ilçesinde ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat Çamlıca Mahallesi’nde 5 katlı bir apartman mutasyonlu virüs sebebiyle mühürlenerek karantinaya alındı. İddiaya göre mutasyonlu corona virüsü İstanbul'dan gelen bir vaka ile apartmana taşındı. Apartmanda yaklaşık 10 kişinin yaşadığı öğrenildi.

İSTANBUL’DAN GELMİŞLER

Gündeme gelen ilk vaka ise 4 gün önce gerçekleşmişti. İstanbul'dan Sinop'a giden bir aile rahatsızlanınca Karabük'te corona virüsü testi olmuş, test sonucunda ailede mutasyonlu corona virüsü tespit edilmiş ve test sonucunun ardından aile Sinop'ta karantinaya alınmıştı. İHA

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