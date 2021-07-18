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5 kişilik aile gölette kayboldu! Acı haber geldi…

Amasya Suluova Derinöz Barajı'nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu. Bölgeye gelen dalgıç ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 3 kişi için arama çalışması sürüyor.

Güncellenme: 19:40, 18/07/2021
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5 kişilik aile gölette kayboldu! Acı haber geldi…

Suluova ilçesinde, akşam saatlerinde serinlemek için Suluova Derinöz Baraj Gölü’ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile fertlerinden 3’ü suya girdi.

Baraj gölünde 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ekiplerin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3 kişi için barajda arama çalışmaları sürüyor. DHA

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Yayınlanma Tarihi:19:29,