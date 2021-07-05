5 Temmuz corona virüsü verileri açıklandı! Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Temmuz Pazartesi gününün verilerine göre, 219 bin 737 test yapıldı.

Bugün, 4 bin 678 yeni vaka tespit edilirken 35 kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 4 bin 735 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Güncel corona tablosunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Açıklanan güncel corona tablosuna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 58.40, ikinci doz ortalaması yüzde 25.55, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 53 milyon 659 bin 272 oldu.

Verilere göre, 36 milyon 251 bin 519 birinci doz, 15 milyon 858 bin 588 ikinci doz ve 1 milyon 549 bin 165 ikinci doz aşı uygulandı.

DÜN 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Temmuz verilerine göre, semptom gösteren 404 hastayla birlikte 4 bin 418 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 50 kişi hayatını kaybederken 4 bin 161 kişi de sağlığına kavuşmuştu.