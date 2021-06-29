5 yaşındaki çocuk macera parkında ölümden böyle döndü

Bursa’da yaşayan Demir ailesi 5 yaşındaki oğulları Hüseyin’le birlikte vakit geçirmek için geçen cumartesi Nilüfer ilçesinde macera sporları faaliyeti gösteren işletmeye geldi.

Hüseyin Demir, burada görevlilerin yardımıyla şişme botla kayılabilen kaydırak alanına alındı. İddiaya göre Hüseyin Demir'e görevliler tarafından emniyet kemeri, kask ve vücut koruma yeleği takılmadan kayması sağlandı. Bu sırada bot üzerinde dengesini kaybeden Hüseyin Demir, bottan devrilerek metrelerce sürüklendi.

Göz yaşlarına boğulan çocuğun yardımına ise ailesi koştu. Demir'in bottan devrilme anı cep telefonu kamerası tarafından da görüntülendi.

“SAĞLIKÇI DİYE ÇAĞIRDIK KASİYER ÇIKTI

Hüseyin Demir'in kolundan, başından ve bacağından yaralandığını gören ailesi, yetkilerden revirdeki doktorun gelmesini istedi. Bu sırada iddiaya göre işletme yetkilileri kasada görevli kadını, “sağlıkçı” diye yaralı çocuğun yanına yollayarak, ecza dolabındaki malzemeler ile pansuman yapmasını istedi.

Baba Mustafa Demir'in sağlıkçı kimliğini sorması üzerine kadının kasiyer olduğu ve sağlık çalışanı olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra Mustafa Demir, durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Demir'i Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

Küçük çocuk, burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Baba Mustafa Demir ise, hem güvenlik önlemlerinin alınmaması hem doktorun bulunmaması hem de kasiyerin doktor olduğunu iddia ettikleri gerekçesiyle Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)