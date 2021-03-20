5 yıl önce alınan arazi 28 milyon lira zararda

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile AKP dönemine ilişkin başlatılan soruşturmada hazırlanan 40'a yakın yolsuzluk dosyasına geçtiğimiz ocak ayında İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu. Bu dosyalar arasında 2016'da Başakşehir Mahmutbey'de bulunan şahıs mülkiyetindeki 22 bin metrekarelik askeri alanın, İBB tarafından belediye çalışmalarında kullanılmak üzere 41 milyon 234 bin TL'ye satın alınması işlemi de vardı. El konulan raporda, satın alma işlemi sırasında İBB ile pazarlığı, arazi sahiplerinin vekili olan eski AKP'li İBB meclis üyesi ve eski Maltepe ilçe başkanı Kamil Barkır'ın yaptığı belirlenmişti. Askeri alanda olduğu için imarı bulunmayan arazinin herhangi bir belediye hizmetinde kullanılamadığı tespit edilmişti. Oluşan kamu zararını tespit etmek üzere arazinin güncel değerini belirlemek için çalışma başlatıldığı sırada dosyalara el konuldu.

11.5 MİLYON DOLAR ZARAR

Bu sırada da İBB tarafından SPK lisanslı TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den istenen “Gayrimenkul Değerleme Raporu” tamamlandı. 11 Şubat 2021 tarihli değerleme raporunda, yapılaşma hakkı ve ana yollardan ulaşımı mümkün olmayan arazinin güncel pazar değerinin 13 milyon 350 bin lira olduğu açıklandı. Yapılan hesaba göre arazi 2016 yılında 41 milyon 234 bin TL'ye satın alındığında o günkü kura göre 13 milyon 396 bin dolara mal olmuştu. Arazinin bugün 13 milyon 350 bin lira olarak belirlenen değeri, güncel kura göre 1 milyon 892 bin dolara denk geliyor. Güncel pazar değerleri, İBB'nin bu arazi alıverişi ile 27 milyon 884 bin TL zarara uğratıldığını gösterdi. Döviz üzerinden oluşan zarar ise 11 milyon 504 bin dolara denk geliyor. Bu hesap, birilerinin özel çıkarı için belediyenin zarara uğratıldığını gözler önüne serdi. İBB Teftiş Kurulu, dosyaya bakanlık el koyduğu için değerleme raporunu, gereğini yapması için mülkiye müfettişlerine iletti.