5 yılda 10 milyon zarar var

Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde gece geç saatlerde sokak aralarında dolaşan at arabalı şahıslar, kimsenin bulunmadığı sakin alanlarda rögar kapaklarını söküp at arabasına attı. Hırsızlık anı saniye saniye çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, rögar kapaklarının yanı sıra, mazgallar, telefon kabloları benzeri malzemelerin çalınması konusunda Çorlu'da kamu kurum ve kuruluşlarının son 5 yılda en az 10 milyon zarara uğratıldığını söyledi. (İHA)