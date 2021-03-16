5 yılda 2 bin çocuk, evde yaşanan kazalarda öldü

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, pandemi döneminde daha çok artması beklenen ev kazalarıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Türkiye’de çocuk ölümlerinin ev kazalarında 4’üncü sırada olduğunu bildiren Prof. Dr. Yıldızdaş, “Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımız zaman son 5 yıl içerisinde 120 binin üzerindeki çocuk ev kazası acile başvuru yapmış. Maalesef bu nedenle 2 bin çocuğumuzu kaybetmişiz” dedi.

Ev kazalarının hepsinin acil istatistiklerine girmediğini hatırlatan Yıldızdaş, “Yansımayan vakalar herhalde bunun 3-4 katıdır. O nedenle ev kazaları ülkemiz için toplumumuz için en önemli kaza ve ölüm nedenlerinden biridir”

Ev, çocukların yaşam alanıdır. Onlar da bu yaşam alanında devamlı aktif ve hareketlidir. Çocuklar da neden bu kadar ev kazası görüyoruz çünkü meraklılar ve tehlikenin bilinci değillerdir. Aynı zamanda çevresel risklere karşı hem duyarlı hem de açıktır. O nedenle yaşam alanlarında çocuklarımızı kazalardan korumak için ailelere, ebeveynlere, bizlere çok büyük görev düşüyor” diye konuştu.

EVDE YAPILACAKLAR



Ev kazalarının çocuklar için büyük risk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldızdaş, risklerin tamamen yok edilemeyeceğini ancak azaltamının mümkün olduğunu kaydetti. Yıldızdaş şöyle konuştu

“Pencerelerin önüne eşya bırakmayın. Pencerelere parmaklık taktırın. Çok ufak bebekleri tek başına bırakmayın. Bebeklerin üzerinde boncuk ya da emzik gibi şeyleri bulundurmamaya çalışın. Kaygan halı ve benzeri ürünleri kullanmayın. Merdivenlere mutlak ve mutlak korkuluk yaptırın. Sobanın yanında çocukları yalnız bırakmayın. Kaynar su, leğen, kova, küvet gibi şeylerle çocuğu karşı karşıya bırakmayın.

“KOSTİK MADDELERE DİKKAT”

“En önemli kazalardan biri de zehirlenmeler. Bazen kostik maddeler, gazoz, kola şişelerine konuluyor. Çocuklar da bunu gazoz ya da kola diye içip çok ciddi yutak borusunda yanıklara neden oluyor. Özellikle ilaçlar, bazı fare zehri, tarımda kullanılan zehirler gibi ya da yakıcı kostik maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlere koymak lazım.”

“EĞİTİM ALABİLİRSİNİZ”

En sık görülen ev kazasının yabancı cisim aspirasyonları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, tam tıkanma durumunda eğitim almış ebeveynlerin müdahalesinin hayat kurtaracağına vurgu yaparak hayat kurtaracak tavsiyelerde bulundu:

“Özellikle 1 ile 3 yaş arasında çok sık görüyoruz. Ama bazen 8-9 aylık bebekler de bu vakadan gelebiliyor. Genellikle evde bir ağabey veya abla varsa kendisi fındık, fıstık yerken bebeğe de yedirmeye çalışıyor. Bu nedenle çok ciddi yabancı cisim aspirasyonları görülüyor.

Yabancı cisim aspirasyonları tam tıkanıklık yapmıyorsa acile gelip müdahaleler yapılabilir. Esas tam tıkanma yaptığı zaman artık çocuk nefes almamaya ve morarmaya başladığı zaman birtakım manevraları uygulamamız gerekiyor.

Ev kazalarından çocuklarını korumak istiyorsanız gözlemleyin, yakın takip edin, farkında olun, ani meydana gelebilecek şeyleri de müdahalenizi yapmanız gerekiyor. Mümkünse bu konuda deneyim ve tecrübe kazanıp, eğitim alabilirsiniz.

Bu konuda hiç eğitiminiz yoksa lütfen acil durumlar dışında çok fazla müdahale etmeden en yakın sağlık kuruluşuna götürmenizin iyi olacağını düşünüyoruz.”

DHA