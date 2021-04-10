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5 yıldızlı otelde pandemiye rağmen gala gecesi

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen yemekli gala gecesi düzenlendi. Davetlilerin çoğu maske takmadı. Pistte müzik eşliğinde dans edilen eğlencede, pasta kesilirken de sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Güncellenme: 13:17, 10/04/2021
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Antalya’nın da dahil olduğu ‘çok yüksek riskli’ kentlerde, cuma günü saat 21.00 ile pazartesi günü 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanırken, 5 yıldızlı otelde gala gecesi düzenlendi.

Serik ilçesinin dünyaca ünlü Belek mahallesindeki otelde yapılan galaya katılan davetlilerin çoğu, maske takmazken, bazıları da piste müzik eşliğinde dans etti. Davetliler, pasta kesilirken ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLADILAR

Corona virüsü kısıtlamalarının unutulduğu bu anları, yine geceye katılan davetliler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyenler tepki gösterdi.(DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:06,