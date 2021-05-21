50 kişi umre vaadiyle dolandırıldı

Bursa’da yaşayan 50 kişi, iddiaya göre geçen yıl ocak ayında umre organizasyonu için Romanlar Federasyonu Başkanı Ahmet Ç. ile iletişime geçti. Bu kişiler geçen yıl nisan ayında umreye götürmesi amacıyla Ahmet Ç.’ye kişi başı 4 bin lira gönderdi. Ancak nisan ayında corona virüsü tedbirleri kapsamında umre organizasyonları durduruldu.

Bu kişiler, Ahmet Ç.’ye verdikleri parayı geri istedi. Ancak Ahmet Ç. parayı ödemedi. Bunun üzerine mağdurlar, Ahmet Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Taraflar, ekim ayında arabulucu ile bir araya geldi. Ahmet Ç., paralarını mağdurlara geri ödeyeceğini söyledi. Ancak aradan geçen sürede paralar ödenmedi. Bir araya gelen mağdurlar Ahmet Ç.ye çağrıda bulunarak, paralarını ödemesini istedi.

‘YEMEDİM İÇMEDİM, PARA BİRİKTİRDİM’

Ailesi adına 27 bin lira yatırdığını belirten Ömer Varol, “Bizi umreye götüreceklerdi ama götüremediler. Paramızı da bir türlü geri alamıyoruz. Telefonlarımızı açmıyor, cevap vermiyorlar. Başka birileriyle görüştürüyorlar. Mesaj atıyoruz, ağır kelimeler kullanıp beddua ediyorlar. Bir türlü karşımıza çıkmadılar. Bize ödeme yapacağına dair söz verdi ama sözünde durmuyor” dedi.

Umreye gidecekleri için çok sevindiklerini belirten Fatma Varol ise şunları söyledi: Bir komşumuz gitmişti, onun tavsiyesiyle biz de ismimizi yazdıralım dedik. Eşyalarımızı hazırladık. Paralarımızı ödedik. Pandemi araya girince bize ne paralarımızı verdi, ne de umreye götürebildi. Yemedim, içmedim biriktirdim. Ben emekliyim. Emekli insan ne kadar maaş alıyorsa ben de o kadar aldım ve artırabildiğimi biriktirdim. Alın terimizle kazandığımız paramız gitti. (DHA)