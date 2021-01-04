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51 bin kişiye ‘kısıtlama’ cezası

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli-idare işlem yapıldığını açıkladı.

Güncellenme: 09:49, 04/01/2021
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51 bin kişiye ‘kısıtlama’ cezası

Corona virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması 80 saat sürdü.

Yurt genelinde kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza kesildi. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

“Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.”

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Corona İçişleri Bakanlığı Pazartesi Perşembe
Yayınlanma Tarihi:09:48,