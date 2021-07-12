53 yıl sonra gelen şampiyonlukla coştular

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde, İtalya’nın İngiltere’yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, 53 yıl sonra tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması büyük sevinç yarattı.

Bitiş düdüğünün ardından başta İtalya olmak üzere dünyada büyük şehirlerde de İtalyan taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Milano’da ünlü La Scala meydanında toplanan taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonluğun 53 yıl sonra gelmesi büyük coşku yarattı. Başkent Roma da kutlamalar sokaklara taştı.

Dünyanın bir çok şehrinde kutlamalar vardıç Kanada’nın Ottawa şehrinde İtalyan taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Maçın hemen başında 1-0 öne geçen ancak uzatmaların ardından kupayı penaltılarda İtalyanlara kaptıran İngiliz taraftarlar çok üzgündü. Londra da polis maçın hemen ardından güvenlik önlemleri aldı.