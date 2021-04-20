55 yaş üzerine aşı başladı hastanelerde kuyruk oluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmasının ardından, bu yaştaki vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. Vatandaşlar akşam saatleri olmasına rağmen İstanbul ve Ankara’daki hastanelere akın etti.

E-NABIZ ÇÖKTÜ

Bakan Koca’nın akşam saatlerinde yaptığı duyurunun ardından e-Nabız uygulaması yoğun ilgi gördü. e-Nabız uygulaması aşırı yoğunluk nedeniyle bir süre erişime kapandı.

İSTANBUL VE ANKARA’DA AŞI YOĞUNLUĞU

İstanbul ve Ankara’da akşam saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar aşı yoğunluklar oluştu. Ankara Şehir Hastanesi’nden ulaştırılan görüntülerde aşı olmak için giden vatandaşların hastane dışında hem yoğun trafik hem de uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İstanbul’da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ulaştırılan görüntüde ise hastane içinde uzun kuyruk oluştuğu görüldü.

RANDEVULU HASTA BİR SAATE YAKIN BEKLEDİ

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu aldıkları halde birçok vatandaş aşı olmak için bir saate yakın bekledi. Bekleyen sayısının artması uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının da zaman zaman ihlal edildiği görüntülere yansıdı.

SÖZCÜ’ye konuşan 55 yaş üstü bir hasta, randevu alıp Ankara Şehir Hastanesi’ne gittikten sonra bir saat beklediğini ve aşı olduğunu söyledi.

Aşı olmaya giden bir vatandaş ise, “Aşılanamadan pozitif olacağız, randevu veriliyor, sistem yok!” diyerek isyan etti.

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