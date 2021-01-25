550 litre kaçak içki ile yakalandı, ‘Satmıyordum, içiyordum’ dedi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Fesleğen Köyü'nde bir kişinin sahte alkolden ağırlaşarak fenalaşması üzerine bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 550 litre kaçak alkol, 50 litre anason yağı, 100 liktre etil alkol ve damıtma tesisatı ele geçirdi.

Evli ve 4 çocuk babası 61 yaşındaki Bilgi Ö. Jandarma tarafından göz altına alındı. Bilgi Ö.‘nün ifadesinde “Ben bunları satmıyordum, arkadaşlarım ile bahçede eğlence düzenleyip içiyorduk” dediği öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili 4 kişinin ifadesine daha başvurduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Sahte içki üretilen evde patlama