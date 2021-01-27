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58 ilde IŞİD operasyonu: 126 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 58 ilde IŞİD terör örgütü üyesi 148 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 126 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, 22 kişinin yakalanması için sürüyor. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda silah, para ve para trafiğini gösteren dekontlar ele geçirildi.

Güncellenme: 18:24, 27/01/2021
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında, terör örgütü ile irtibatlı olduğu ve finans sağladığı tespit edilen 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca dün sabah şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir merkezli 58 ilde gerçekleştirilen operasyonda 126 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi. 22 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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Yayınlanma Tarihi:18:20,