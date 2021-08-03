6 günde 144 orman yangını 86 kırsal alan yangını çıktı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), başta Antalya Manavgat, Adana, Mersin, Marmaris olmak üzere son 6 günde 144 orman yangını ve 86 kırsal alan yangını çıktığını açıkladı. Açıklamada, tüm ekiplerin yangınlarla canları pahasına mücadele ettiğine dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Zorlu şartlara rağmen havadan ve karadan mücadeleyi var gücümüzle sürdürüyoruz. Özellikle rüzgâr mücadelemizi zorlaştırıyor. 134 yangını kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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OGM'den yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz – 2 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin birçok ilinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları hızla sürüyor.

“16 SU ATAN UÇAK 10 YANGINA MÜDAHALE EDİYOR”

Tüm yangın ekipleri ile son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şunları ifade etti:

* Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşadık.

* Diğer yangınlarda da benzer durumların yaşanmaması için canla başla mücadelemiz sürüyor. Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de 1'er adet olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor.

Açıklamasında can kayıplarından duydukları üzüntüyü belirten Karacabey sözlerini şöyle sürdürdü:

* Yangınlara karşı verdiğimiz mücadelede Orman Teşkilatı olarak iki kahramanımızı şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yine yangınlardan etkilenerek yaşamlarını yitiren 5 vatandaşımızı da kaybetmenin hüznü içerisindeyiz.

* Hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

“VATANDAŞA DA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Karacabey ayrıca, “Biz, her can için mücadele ederken, özellikle sosyal medyada çok fazla spekülatif bilgi dolaşıyor. Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğine dikkat çeken Bekir Karacabey şunları söyledi:

* Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor.

* İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90'i insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir.

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