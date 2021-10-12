6 ilde ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı olan 30 kişi tespit edildi.

ARALARINDA TSK İLE EMNİYET MAHREM İMAMLAR DA VAR

Tespit edilen kişiler hakkında, daha önce gerçekleşen operasyonlarda verilmiş itirafçı beyanı bulunduğu ve aralarında TSK mahrem imamı, emniyet mahrem imamı, ögütün bölge yapılanmasında çeşitli görevler alan kişiler ve himmet organizasyonunda faaliyet yürüttüğüne yönelik beyanlar bulunan kişilerin de olduğu saptandı.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 30 kişiden 26’sı gözaltına alındı.

12 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ şüphelisi olduğu tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu. Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin örgüt bünyesinde talebe mesulü olduğu ve Bank Asya kaydı bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, ByLock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 (sivil) şüpheli hakkında 12.10.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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