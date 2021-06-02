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6 ilde fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde başlatılan ve 5 ilde devam eden fuhuş operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu bazı kadınların tur rehberi olarak çağrıldığı ancak fuhuşa zorlandığı iddia edildi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 21:46, 02/06/2021
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6 ilde fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, turistik ilçelerde iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirilen yabancı uyruklu kadınların, fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için 36 ekip ve 118 personelin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bodrum ile birlikte Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya, Sakarya’da ki otel ve lüks villalara yapılan baskınlarda  28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 9 sim kart, 3 bilgisayar, 71 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, “kalem silah” olarak tabir edilen bir suikast silahı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

49 KADIN KURTARILDI

Fuhuşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancıların da bulunduğu 49 kadın kurtarıldı. Kadınlardan bazılarının tur rehberi olarak çalışması için Türkiye’ye getirildiği ancak zorla fuhuşa zorlandığı belirtildi.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü. Operasyon ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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