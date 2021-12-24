6 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

Diyarbakır merkezli 6 ilde, sosyal medyada takipçileri çok olan hesapları ele geçirip, bunların üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan yatırım vaadi ile dolandırıldıklarını belirten kişilerin şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, ‘hacker’ olarak tabir edilen şüpheliler tarafından sosyal medya fenomenlerinin, tüzel kişilerin ve çok sayıda takipçisi bulunan makam sahiplerinin sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini, buradan haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

30 SORUŞTURMA DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Çalışmasını derinleştiren ekipler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde ülke genelinde ve kentteki 30 soruşturma dosyasını birleştirip, şüphelilerin kimliğini belirledi. Harekete geçen ekipler, bugün ‘Şehit Selçuk Paker’ ismi verilen operasyon düzenledi. Diyarbakır, Isparta, Ankara, Mersin, Tekirdağ ve İzmir’de eş zamanlı baskınlarda aralarında dolandırıcılık eylemlerini organize ettiği değerlendirilen M.M.A.’nın da olduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİM VE BANKA KARTI BULUNDU

Isparta’da gözaltına alınan M.M.A.’nin adresinde yapılan aramada 2 kilo esrar, 3 hassas terazi, cep telefonu ve dolandırıcılık eyleminde kullanılan muhtelif banka kartları bulundu. Örgüt içerisinde ‘hacker’ olarak tabir edilen E.Ü.’nün Tekirdağ’daki evinde laptop, cep telefonu ve sim kartları ele geçirilirken, ‘hesapçı’ olarak tabir edilen M.M.T.’nin adresinde 1 tezkeresiz av tüfeği ve 123 kartu, cep telefonu, sim kart ve banka kartları bulundu.

Yine ‘hesapçı’ konumundaki şüpheli M.A.P.’nın ikametinde 1 av tüfeği, cep telefonu, sim kart ve banka kartları ile ‘hesapçı’ C.K.’nin adresinde 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ve 25 mermi, cep telefonu, sim kartlar ve banka kartları ele geçirildi.

Polisin 19 adreste yaptığı aramalarda toplam 24 cep telefonu, 29 sim kart ve bu sim kartlara ait 16 sim kart bloğu, 31 banka kartı, kredi kartı, 1 hafıza kartı ve 3 flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir 'Sicil düzelttirme' vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye dava