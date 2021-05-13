6 kez ceza yedi, göbek atarak kutladı

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Rambo lakaplı Celil Topal, üst üste kısıtlamaları ihlal ederek toplam 6 kez ceza yedi. Ceza tebligatları eline ulaşan Topal, “Ceza rekoru bende” diyerek göbek attı.

CEZALARI GÖRÜNCE GÖBEK ATIP OYNADI

İznik’te bir kıraathanede çaycılık yapan Celil Topal, kısıtlama sürecinden bu yana sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmamaktan 6 kez ceza yedi.

9 bin 900 lira tutarındaki ceza tebligatları eline ulaşan Celil Topal, neye uğradığını şaşırdı. Olayın şoku ile göbek atıp, çiftetelli oynayan vatandaş, “Devletin kestiği parmak acımaz, hayat güzel yaşamaya değer. Ceza rekoru bende” dedi.