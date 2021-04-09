Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ‘iyilikte ikinci dalgayı başlatıyoruz' sözleriyle Ramazan Bayramı öncesi yeniden hayata geçirdiği “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyanın ilk haftasında ‘Su Ver', ‘El Ver', ‘Bilet Ver', ‘İftar Ver' ve ‘Afiyet Ver' uygulamalarına yaklaşık 4 milyon TL'lik destek sağlandığını açıklayan Yavaş, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

“İYİLİĞİN GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTEREN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Yavaş, Ankara ve diğer illerden gelen destek sonrası sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “#AnkaraTekYürek kampanyamız bir haftada yaklaşık 4 milyon TL destek aldı. Alan elin de veren elin de başını yastığa huzurla koyacağını bilmek bizim için en büyük ödül. İyiliğin gücünü bir kez daha gösteren herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.

KAMPANYANIN SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR

Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrısına kulak veren hayırseverler, ‘www. ankaratekyurek.com' adresinden bütçelerine göre ihtiyaç sahiplerine su faturası, ANKARAKART yükleme, nakit yardımı, iftar paketi ve gıda kolisi seçenekleriyle destekte bulunabiliyor.

Tüm desteklerin şeffaflık ilkesi gereği internet sitesinden kamuoyuna açık olarak paylaşıldığı kampanyanın ilk haftasında yapılan yardımların tutarı ise 9 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 3 milyon 935 bin 993 TL'ye ulaştı.

“El Ver” ile 3 bin 263 adet nakit yardımıyla toplam 1 milyon 150 bin 200 TL yardım toplanırken, “İftar Ver” ile 42 bin 431 iftar paketi sipariş edilerek, 1 milyon 60 bin 775 TL'lik iftar paketi desteği sağlandı. “Afiyet Ver” ile de 1 milyon 255 bin 450 TL'lik 6 bin 537 yardım kolisi desteği sağlandı.

