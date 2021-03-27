6 milyonluk kültür merkezi çöplük oldu

19 Mayıs ilçesinde belediye tarafından yapılmak istenen kültür merkezinin ihalesi 2017 yılında yapıldı. Ardından da yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak olan ve içinde düğün salonu, konferans salonu, sergi salonu, kütüphane, halk eğitim odaları ve bebek bakım odasının yer alacağı kültür merkezinin ihalesini alan firmaya yer teslimi yapıldı.

Bir yıl sonra yaklaşık yüzde 50’si tamamlanan merkezin inşaatının yarım kaldığı ortaya çıktı.

BAŞKAN “100 YIL KULLANILSIN İSTİYORUZ”

Kültür merkezi inşaatı devam ederken 31 mart seçimleri öncesinde yerel bir televizyonda katıldığı programda projelerini anlatan 3 dönemdir Belediye Başkanlığı yapan Osman Topaloğlu, merkezin projenin 2016 yılında hazırlandığını söyledi.

Kaliteli işler yapmaya çalıştıklarını idile getiren Topaloğlu, “Bir şeyi yapıyoruz, 100 yıl kullanılsın istiyoruz. Onun için kaliteli işler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun da olması lazım. Kültür merkezi diye söylediğinde halkımızın yarısı belki ne olduğunu da anlamıyor. 2019 yılının sonuna kadar süresi var” ifadelerini kullanmıştı.

ÇATISI BİLE YOK

Yapımına başlandıktan sonra 2018 yılında belediye resmi sitesinde 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan bilgilendirmede, “Kültür merkezi projemizin için de; Konferans salonu, sergi salonu, okuma salonu, kütüphane misafir ağırlama salonu, halk eğitim odaları ve bebek bakım odası yer alacak. Kültür Merkezi İhalesi gerçekleştirilmiş olup, yüklenici firma tarafından inşaat çalışmaları başlamıştır. İnşaat çalışmalarında yüzde 50 seviyesine ulaşılmıştır” denildi. Ancak henüz açıklanmayan bir nedenden dolayı çatısı dahi yapılmadan yarım bırakıldı.

KÜLTÜR MERKEZİ HAVUZ OLDU

4 duvar ile çevrilen ve çatısı olmayan kültür merkezi çürümeye terk edilirken, içi de yağmur suyu ile doldu. Çevre bulunan çocuklar, su birikintisinde inşaat köpüklerinden kayık yaparak eğlendiklerini söyledi.