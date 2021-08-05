6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonları'nda Van, Mardin ve Hakkari’de gri ve turuncu listelerdeki 2 teröristle birlikte toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Eren Operasyonları’nda Van, Mardin ve Hakkari'de; 1gri, 1 turuncu toplam 6 teröristi etkisiz hale getiren kahraman; Jandarmamız, Emniyet Teşkilatımız, İHA, SİHA Birimlerimiz ve yakın hava desteği sağlayan Hava Kuvvetlerimizi kutluyorum. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz.”