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6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonları'nda Van, Mardin ve Hakkari’de gri ve turuncu listelerdeki 2 teröristle birlikte toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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6 terörist etkisiz hale getirildi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eren Operasyonları’nda Van, Mardin ve Hakkari'de; 1gri, 1 turuncu toplam 6 teröristi etkisiz hale getiren kahraman; Jandarmamız, Emniyet Teşkilatımız, İHA, SİHA Birimlerimiz ve yakın hava desteği sağlayan Hava Kuvvetlerimizi kutluyorum. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz.”

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