600 bin kişi gelen Muğla’yı salgın korkusu sardı

17 günlük kapanma nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 600 bin kişinin girdiği belirlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada bu kadar çok sayıda test yapılmadan ve kontrolsüz olarak gelen misafirlerin Muğla genelinde büyük sıkıntılar yaratabileceğini söyledi. Gürün durumun boyutunu bilimsel rakamlarla açıkladı.

Muğla'nın her bir ilçesiyle tek başına bir destinasyon olduğunu söyleyen Osman Gürün, yerel turistlerin çok tercih ettiği Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça ve Dalaman bölgelerinde özellikle turizm ve yazlık olarak değerlendirildiği için ikinci konutların da fazla olduğunu belirterek, “Buralara akın oldu ve Muğla'yı salgın korkusu sardı” dedi.

17 GÜN TATİL DEĞİL, KAPANMA

Dr. Gürün, Muğla'ya gelenlerin kapanmak değil tatil amacıyla geldiğinin üzerine basa basa söyleyerek şöyle konuştu:

“Sanki tatilmiş gibi büyük bir akın oluştu. Bunları daha önce bayramlarda yaşardık. İstanbul'un önemli bir bölümü buraya göçerken girişlerde test yapılmadığı için covit taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Gelen misafirlerin hepsi ya kendi evleri ya da villalarda kalıyorlar. Bunların mutlaka teması olacaktır. Bunun neticesinde bulaş olan insanlar, 10 gün içinde geri dönüşü olacak ve dolayısıyla da hem burada ve hem de döndükleri yerlerde vakalarda bir artış olacaktır. Kapanmadan amacımız ne? İnsanlar oldukları yerde kalsınlar, test yapılmadan başkalarına bulaştırma imkanı olmasın. Ama biz 2-3 günde seferberlik ilan ettik. O şehirden bu şehre intikaller çok oldu. Bir de bunun geri dönüşleri olacak. Kendi şehirlerinde de artış yaşanacak.”

HİÇBİR YERE GİDİŞ OLMAMALIYDI

Başlangıçta gidişlerin kapatılması gerektiğini de ileri süren Dr. Gürün, “İsteyen insan istediği şehre gidebilir olayını kısıtlamamız ve test sonucu negatif ise göndermemiz gerekiyordu. Taşıyıcıysa bu bilinmiyor. Muğla'da havalar çok güzel. Yazı yaşıyoruz. İnsanlar doğal olarak dışarı çıkmak, denize girmek ve arkadaşlarıyla buluşmak isteyecekler. Kapanma böyle olmaz. Bulaşı olayını maalesef kendi elimizle artırmış olduk. Bana göre bu seyahatlerin yasaklanması, herkesin bulunduğu kentte kalması gerekiyordu. Şu anda olan olmuş. Bundan sonrasına bakmalıyız” diye konuştu.

GİRİŞ ÇIKIŞLARI BEN YASAKLAYABİLMELİYİM



Muğla genelinde vaka sayısını tam olarak veremeyen Osman Gürün, “Şu anda üzülerek söylüyorum ben bir hekimim ve pandemi kurulunun validen sonra ikinci kişiyim. Defalarca söylememe rağmen devlet sağlık teşkilatı bana rakamları vermiyor. Devlet sırrı gibi saklanmasını anlayamıyorum. Ben onu alıp kurul olarak ilçelerdeki durumu değerlendirip, örneğin Bodrum'a giriş çıkışı ben yasaklayabilmeliyim. Okulların tatil edilmesini sağlayabilmeliyim. Ben bu rakamlardan yoksunum. Günlük ince ince vaka sayısı bana bildirilmiyor. Tahmini rakamlarla hareket ediyoruz. Bunu anlamam ya da anlatmam mümkün değil” dedi.

HASTANE YATAK SAYISI 2 BİN 214, YOĞUN BAKIM TOPLAM 282

Sıkıntısını rakamlara da döken Başkan Gürün bunu da şöyle açıkladı:

“100 bin nüfus göre 250 vaka denildiğine göre Muğla'da 2 bin 500 vaka olması düşünülebilir. Ama Muğla yatak sayısı 2 bin 214. Yoğun bakım toplam 282. Muğla'ya 600 bin gelen olduğuna göre bunlarda belli bir oranda arka arkaya artış söz konusu olunca yoğun bakım ve normal yataklar yeterli olur mu? Çok şüpheli ve çekinceliyim. Temas en aza indirilmeli. Herkes kendi kendini kontrol etmek zorunda.”