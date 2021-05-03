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61 kişi ölmüştü! Tekne faciasının şüphelilerine tahliye

Van Gölü'nde 28 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davada, tekne kaptanı Medeni Akbaş dışındaki şüpheliler tahliye edildi.

Güncellenme: 17:30, 03/05/2021
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61 kişi ölmüştü! Tekne faciasının şüphelilerine tahliye

Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan “Akbaş” isimli tekne, 27 Haziran’da batarak 61 kişiye mezar olmuştu. Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 6’sı tutuklu 12 kişinin Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ikinci duruşması da bugün yapıldı.

Haklarında “Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma” ve “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme” suçlarından kamu davası açılan 12 sanığın yargılandığı dava, tekne kaptanı Medeni Akbaş'ın tutukluluk kararının devamına karar verilirken, diğer şüpheliler ise tahliye edildi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Bir sonraki duruşma 24 Temmuz 2021 tarihine ertelenirken, tahliye kararına Van Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz edeceği bildirildi. İHA

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