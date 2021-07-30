63 yangından 43’ü kontrol altına alındı

İki günde Adana'da 20, Antalya'da 10, Mersin'de 7, Muğla'da ve Osmaniye'de 4, Kilis ve Kastamonu'da 2 yangın meydana geldiği açıklandı. Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, İzmir, Diyarbakır, Karaman'da da yangınlar meydana geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın saat 23.00 itibarıyla paylaştığı verilere göre;

* Adana'da 20 yangından 6'sı devam ediyor.

* Antalya'da 10 yangından 4'ü devam ediyor.

* Mersin'de 7 yangından 4'ü devam ediyor.

* Muğla'da 4 yangından 3'ü devam ediyor.

* Osmaniye'de 4 yangından 2'si devam ediyor.

* Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yangın devam ediyor.

* Diğer yerlerdeki yangınlar kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınların durumuna ilişkin, “Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye’nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz” açıklamasında bulundu.

SON OLARAK SOMA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa’nın Soma ilçesindeki yangın gece itibarıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.