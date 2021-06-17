65 büyük selde 690 kişi hayatını kaybetti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 1929 yılından 2021 yılına kadar geçen 92 yıllık sürede meydana gelen sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 690 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize’de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon'da gerçekleşti.
Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle 65 büyük sel ve afet yaşandı. 1929 yılından 2021 yılına kadar Rize'de 28, Trabzon'da 18, Giresun'da 9, Gümüşhane'de 1, Ordu'da 3 ve Artvin'de 6 olmak üzere toplamda 65 sel, heyelan ve taşkın olayı yaşandı.
Bu afetlerde milyarlarca liralık maddi hasar meydana gelirken, en çok can kaybı Trabzon'un Of ilçesinde 1929 yılında meydana gelen ve 146 kişinin hayatını kaybettiği selde yaşandı.
Doğu Karadeniz'de 1929 ile 2020 tarihleri arasında yaşanan sel, heyelan ve taşkınlar şu şekilde oluştu:
- 1929 Trabzon'un Of ilçesinde heyelan: 146 ölü
- 1959 Giresun'un Tirebolu ve Görele ilçelerinde ve Trabzon ve Rize'de taşkın: 13 ölü
- 1963 Trabzon'un Gürbulak mahallesinde taşkın: 3 ölü
- 1963 Trabzon'un Akçaabat ilçesinde taşkın: 2 ölü
- 1965 Giresun ve Trabzon'da taşkın: 2 ölü
- 1973 Rize'nin İyidere ve Hemşin ilçelerinde taşkın: 4 ölü
- 1973 Rize'nin Güneysu ve Kalkandere ilçelerinde heyelan: 4 ölü
- 1974 Gümüşhane'nin Harşit köyünde taşkın: 3 ölü
- 1977 Rize'nin Pazar ilçesi ve Hemşin deresinde taşkın: 6 ölü
- 1981 Rize'nin Pazar ilçesinde sel: 27 ölü
- 1982 Rize'nin İkizdere ilçesinde heyelan: 8 ölü
- 1983 Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde taşkın heyelan: 27 ölü
- 1985 Rize'de sel: 10 ölü
- 1988 Rize'nin Pazar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan: 3 ölü
- 1988 Trabzon'un Maçka ilçesi Çatak köyünde heyelan: 68 ölü
- 1990 Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sel ve taşkın: 57 ölü
- 1990 Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan: 51 ölü
- 1995 Rize'nin Güneysu, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde sel ve heyelan: 9 ölü
- 1996 Trabzon'un Of ilçesinde taşkın: 9 ölü
- 1997 Giresun'da taşkın 5: ölü
- 1998 Trabzon Sürmene'de ve Köprübaşı'na bağlı Beşköy beldesinde sel ve heyelan: 50 ölü
- 2001 Rize'nin Güneysu ilçesi ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 10
- 2002 Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçeleri ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 34 ölü
- 2005 Rize'nin İyidere ve İkizdere ilçelerinde sel: 1 ölü
- 2005 Trabzon'un Of ilçesi sel ve taşkın: 7 ölü
- 2005 Rize'nin Çamlıhemşin ve Çayeli ilçelerinde sel: 4 ölü
- 2005 Rize'nin Taşlıdere mahallesinde taşkın: 2 ölü
- 2005 Rize'nin Veliköy köyünde taşkın: 5 ölü
- 2005 Trabzon'un Hayrat ilçesinde heyelan:1 ölü
- 2006 Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan: 1 ölü
- 2006 Giresun'da taşkın: 2 ölü
- 2006 Rize'nin Güneysu ilçesinde heyelan: 3 ölü
- 2009 Rize'nin Kalkandere ilçesinde heyelan: 1 ölü
- 2009 Artvin'nin Şavşat ilçesinde taşkın: 5 ölü
- 2009 Ordu'nun Perşembe ilçesinde heyelan: 2 ölü
- 2009 Giresun'un Bulancak ilçesinde sel: 1 ölü
- 2009 Ordu'da sel: 2 ölü
- 2009 Giresun’da sel: 1 ölü
- 2009 Artvin'in Şavşat ilçesinde sel: 5 öldü
- 2009 Artvin'in Borçka ilçesinde taşkın: 5 ölü
- 2009 Trabzon‘da heyelan: 2 ölü
- 2009 Trabzon'da sel: 2 ölü
- 2010 Giresun'un Dereli ilçesinde sel: 1 ölü
- 2010 Giresun'un Yağlıdere ilçesinde heyelan: 2 ölü
- 2010 Rize'nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü
- 2010 Rize'nin Gündoğdu mahallesinde sel, taşkın ve heyelan: 15 ölü
- 2010 Rize'nin Gündoğdu mahallesinde sel: 11 ölü
- 2011 Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan: 1ölü
- 2013 Trabzon'un Yomra ilçesinde sel: 2 ölü
- 2015 Artvin'in Hopa ilçesinde sel ve heyelan: 8 ölü
- 2016 Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sel ve heyelan: 3 ölü
- 2016 Rize'nin Pazar ilçesinde sel: 2 ölü
- 2016 Rize'nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü
- 2016 Rize'nin Fındıklı ilçesinde sel: 1 ölü
- 2016 Ordu'da sel: 4 ölü
- 2017 Rize'nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü
- 2017 Rize'nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü
- 2019 Trabzon'un Araklı ilçesinde sel ve taşkın: 10 ölü
- 2020 Giresun'un Dereli, Doğankent ve Espiye ilçesinde sel ve taşkın: 5'i asker 16 ölü
- 2020 Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel: 4 ölü
- 2020 Rize'nin Çayeli ilçesinde sel: 2 ölü
- 2020 Trabzon'un Of ilçesinde sel ve heyelan: 1 ölü