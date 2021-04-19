65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaç, ne zaman dışarı çıkabilir?

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar için önlemler yeniden arttırıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar günde 4 saat boyunca sokağa çıkabilecek ancak metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş araçlarla yolculuk yapamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN YASAKLAR NELER?

Yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi;

* Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

* Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

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