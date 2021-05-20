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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri…

Kademeli normalleşme adımları kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kararlar alındı. İki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek

Güncellenme: 11:43, 20/05/2021
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri…

Vaka sayılarının yüksek olmaya devam etmesi nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan önlemler sürüyor. Bu süreçte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN YASAKLAR NELER? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

– İki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

– Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

– Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edecek. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.

– 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.