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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, toplu ulaşım yasağı devam ediyor mu?

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yasaklar kabine toplantısı ardından belirlendi. Corona virüsü salgınında risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlardan iki doz aşı olmuş olanlar için sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. İki doz aşısını olanlar da dahil olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklar.

Güncellenme: 10:33, 01/06/2021
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, toplu ulaşım yasağı devam ediyor mu?

Kademeli normalleşme adımları kapsamında yayınlanan genelgede 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren maddeler de yer aldı. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

– Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

– Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.