Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Uzmanların corona virüsünden en çok etkilenen yaş grubu olarak gösterdiği 65 yaş üstü ve virüsün yayılmasında en etkin gruplar arasında gösterilen 20 yaş altı için düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yasağın devam ettiği 39 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Güncellenme: 14:46, 29/03/2021
HaberlerGündem
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni genelgeye 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının devam ettiği illerde sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

İçişleri Bakanlığı’nın gece saatlerinde yayımladığı genelgede bu soru da cevabını buldu. Buna göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALTIĞI İLLER

İşte Sağlık Bakanlığı’nın açıkladı risk haritasına göre yasağın uygulanmayacağı iller şöyle sıralandı:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

YASAĞIN DEVAM ETTİĞİ İLLER

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

İlginizi Çekebilir'65 yaş üstünde aşıya direnenler var''65 yaş üstünde aşıya direnenler var'
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı AMASYA Ankara Antalya Artvin aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Corona İçişleri Bakanlığı Sağlık Sağlık Bakanlığı