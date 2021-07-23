65 yıllık evliydiler! Hayırsever çift aynı anda yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi, Nazmi Akdeniz Caddesi'ndeki evlerinde yaşayan hayırsever 90 yaşındaki Celal Soğancı ile 88 yaşındaki eşi Zeynep Soğancı bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından evlerinde ölü bulundu.

YAKINLARI SOLANDA YANYANA YATARKEN BULDULAR

Soğancı çiftini salonda yan yana yatarken cansız bedenlerini bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Soğancı çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Soğancı çiftinin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BİRİNİN ÖLÜMÜNE DİĞERİNİN YÜREĞİ DAYANMADI

Milas'ta eğitim, sağlık ve camii arazisi bağışlarında bulunan Soğancı çiftinin ölümü yakınlarını ve ilçede yaşayanları üzüntüye boğdu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Soğancı çiftinin yakınları “Celal amcanın sağlık sorunları zaten vardı, sanıyorum birinin ölümü diğerinin yüreği kaldıramadı. İkisi de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi” dediler.

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