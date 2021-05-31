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7 derece soğuyacak, sağanak durmayacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya dair hava durumu tahminlerine göre yurtta yağışlı bir hava hakim olacak ve sıcaklıklarda düşüş meydana gelecek. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 25 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar 6-7 derecelik bir düşüş yaşayacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:24, 31/05/2021
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7 derece soğuyacak, sağanak durmayacak!

Sağanak yağış yurdu sardı ve birçok şehri etkiliyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışlar yurdun önemli kısmında hafta boyunca sürecek ve sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş meydana gelecek. Hafta ortasından itibaren yağışlar etkisini kaybedecek olsa da bulutlu günler sürecek.

BATI BÖLGELERDE 7 DERECE SOĞUYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

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