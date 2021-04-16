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7 emekli amiralin evinde arama

104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bildirilerinin ardından açılan soruşturmada yeni gelişme... 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından 7 amiralin evlerinde arama yapılıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:10, 16/04/2021
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7 emekli amiralin evinde arama

Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin yayımlanan bildiri sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiral ile ifadeye çağrılan dört emekli amiral adli kontrol hükümleri uygulanarak üç gün önce serbest bırakılmıştı. Emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlanmıştı.

Bu sabah Terörle Mücadele Şubesi polislerinin yedi amiralin evlerinde arama yaptığı öğrenildi. Evinde arama yapılan amiraller arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren ile eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz da var.

Evlerindeki dijital materyallere el konulan ve haklarında gözaltı kararı olmayan emekli amiraller ifadeye çağrıldı.

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Ankara emekli
Yayınlanma Tarihi:08:58,