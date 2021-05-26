7 kişinin ölümüne neden olmuştu! 1131 gün sonra teslim oldu

Olay, 25 Mart 2018 günü saat 23.00 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı’nda meydana geldi. Malatya’dan, Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, Adnan Özdemir’in kullandığı 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen, Malatya’ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.

GÜRCİSTAN’A KAÇTI

Kazanın ardından Gürcistan’a kaçan Adnan Özdemir hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Adnan Özdemir, 30 Nisan’da Gürcistan’dan Artvin’e gelerek, 1131 gün sonra polis ekiplerine teslim oldu.

“PANİK YAPTIM, PİŞMANIM”

Yakalandıktan sonra talimatla ifadesi alınan Adnan Özdemir, “Sola manevra yapmak zorunda kaldım. Şerit ihlali yapmadan aracı topladım. Aracım hafif şekilde diğer araca sürttü. Refüje çarptım. Kaza bu şekilde meydana geldi. Hızım 100 kilometre civarındaydı. Kaza sonrası panik yaptım ve kaçtım. Çok pişmanım” ifadelerini kullandı. Özdemir, Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA

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